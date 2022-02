Supporters SC Lokeren-Temse vragen betere behandeling bij uitwedstrijden: "We worden gezien als amokmakers, wat helemaal niet klopt"

"We begrijpen dat de ontvangende club ons liever ziet komen per bus. Wij hebben ook bussen voor uitwedstrijden, en de sfeer komt er dan al goed in. Maar je kan niet verwachten dat iemand die verder weg woont eerst naar Lokeren komt om op de bus te stappen, om even later aan te komen bij een stadion op een boogscheut van zijn of haar woning. Maar wie niet met zo'n bus komt, kan ook geen ticket kopen. Bovendien ligt de toegangsprijs dan op 13 euro, wat hoger is dan de 10 euro die we gewoon zijn te betalen voor een ticket. En dan zijn er de vele veiligheidscontroles: soms tot 3 keer toe moeten we door een controle, alsof we hooligans zijn."