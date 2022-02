Tegen de zomer moeten roltrappen op Stationsplein in Brugge weer werken

De roltrappen verbinden het Stationsplein met het parkeergebouw aan het station en gaan ook naar het Huis van de Bruggeling. Ze zijn defect en het stadsbestuur krijgt daar veel klachten over. Het probleem is dat die roltrappen eigendom zijn van de winkeliers aan het station. Schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) heeft nu een akkoord bereikt met hen.

"De roltrappen hebben een publieke functie en daarom wou ik zeer graag het probleem oplossen. Om uit de impasse te geraken, leek het de enige oplossing om het beheer en onderhoud van de roltrappen over te nemen. We schatten dat het herstellen van de trappen zo'n 45.000 euro zal kosten. Ik ben blij dat er eindelijk een oplossing is voor dit probleem. Het is de bedoeling dat de roltrappen tegen juli weer rollen”.