Eerste duo ontmaskerd: Robots uit "The Masked Singer" bestaat voor de helft uit VRT-gezicht

Aster Nzeyimana (28) werkt sinds 2014 voor de VRT, eerst kort bij radiozender MNM maar sinds 2015 voor Sporza. Sinds 2018 vormt hij een koppel met actrice Lize Feryn (28), die is doorgebroken bij het grote publiek met haar rol in de VRT-serie "In Vlaamse velden". Ze is naast actrice ook model, en heeft samen met haar zussen het modelabel Feryn. In de zaak tegen televisiemaker Bart De Pauw was Feryn één van de vrouwen die zich burgerlijke partij had gesteld.

Het is niet de eerste keer dat het koppel samen zingt in het openbaar: op MNM brachten ze al eens het iconische "Goeiemorgen morgen" van Nicole en Hugo. En uit filmpjes op hun sociale media blijkt dat Nzeyimana en Feryn graag samen zingen in de auto, naar het voorbeeld van de populaire rubriek "Carpool karaoke" van talkshowhost James Corden. Lize Feryn zong ook mee op het nummer "Hey there sister" van Tom Dice.