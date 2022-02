Traumabeeldje gestolen in Hasselt: “Ik hoop dat de dader het terugbrengt”

“De beeldjes gaan over het verwerken van trauma’s”, vertelt kunststudente Hanne Swennen. “Het gestolen beeldje gaat over emotionele verwaarlozing.” De diefstal in het Stadspark in Hasselt is deze week pas opgemerkt. “Ik doe af en toe een tour om te kijken of alles nog in orde is met de beeldjes. Toen ik in het park aankwam zag ik al van ver dat het weg was.” Het beeldje was geplaatst op een zware betonnen blok, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat iemand het heeft meegenomen.