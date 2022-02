UZ Gent organiseert optredens op afdelingen om personeel hart onder de riem te steken

Het gezelschap zal deze week in totaal 9 keer optreden, elke keer op een andere locatie in het ziekenhuis. Het startschot werd dinsdag gegeven in het restaurant van het UZ Gent. "Het deed deugd", zegt Kathy, één van de medewerkers die deze ochtend kwam kijken. "Het is fijn dat ze ons komen opfleuren. Het zijn drukke tijden en er is veel personeelsuitval. Ik had zelf eigenlijk een dagje vrij vandaag, maar ik ben hier toch aan het werk omdat er een collega is uitgevallen. Zo’n korte onderbreking is zeker welkom."