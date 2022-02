"Zoersels Kersthuisje" omgetoverd tot "Valentijnshuis": "De buren zetten me ertoe aan om voort te doen"

Tijdens de eindejaarsperiode was het huis van Guy de Cuijper in de Achterstraat in Halle-Zoersel versierd met precies 9604 led-lampjes. Een deel is nu blijven hangen als Valentijnsversiering, schrijft Gazet van Antwerpen. "Die lampjes zijn allemaal een voor een door mijn handen gegaan, om ze in de slingers te steken", vertelt hij. "En ik heb ze nu ook met de hand in die harten gestoken. Het is een uit de hand gelopen hobby." De lichtjes op de harten tonen zinnen uit liedjesteksten en uitspraken uit de reeks "Liefde is...".