Meer Vlaams geld voor natuurgebied Vallei van de Oude Kale: "Super voor biodiversiteit in de regio"

De Vallei van de Oude Kale bestaat vooral uit hooilanden en oude knotwilgenrijen. "Dit is heel mooi en waardevol. De aanduiding als natuurgebied in het GRUP is van groot belang op middellange en lange termijn", zegt Spanhove.

"Op korte termijn zullen er weinig gevolgen te merken zijn. Maar als de hooilanden op langere termijn niet meer als bewerkt worden, krijgen de bloemen vrij spel. Meer bloemen trekken meer insecten en vogels. De biodiversiteit zal er over enkele tientallen jaren zo veel groter worden, dat het in de hele regio te merken zal zijn. Dus die aanduiding is écht wel van belang. En met het extra Vlaamse geld kan Natuurpunt ook nog meer gronden in het gebied aankopen en beheren."