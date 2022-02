Variabel contract bij groepsaankoop elektriciteit en gas van provincie West-Vlaanderen: "Geen enkele energieleverancier durft vaste contracten voorstellen"

Het principe van een groepsaankoop is simpel: door met een grote groep samen naar de markt te stappen, is dat aanlokkelijker voor leveranciers. En die proberen dan die grote groep binnen te halen met een voordelig contract. De groep West-Vlamingen die op initiatief van het provinciebestuur samen gas en elektriciteit wil aankopen, is nog nooit zo groot geweest als dit jaar.

Vandaag is het de laatste dag om in te schrijven en voorlopig staan er al zo'n 86.000 West-Vlaamse gezinnen op de lijst. De voorbije jaren waren er dat gemiddeld tussen 70 en 75.000. "Ik vermoed dat er vandaag nog inschrijvingen zullen bijkomen", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "Door de hoge energieprijzen wil iedereen graag een voordeliger tarief voor elektriciteit en gas."