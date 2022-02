Man uit Gent krijgt vier jaar cel voor mishandeling huisgenoot

De twee mannen leerden elkaar begin vorig jaar kennen in het psychiatrisch centrum van Gent, waar ze allebei verbleven. Toen de beklaagde te horen kreeg dat hij het centrum moest verlaten na aanhoudende overlast, ging hij er met het slachtoffer vandoor. Niet veel later trokken ze samen in een huurappartement, waar ze al snel veel begonnen te drinken. Dat mondde na een tijd uit in heel wat geweld, waarbij het slachtoffer zelfs gewond moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het medisch bulletin was niet mis: zo stond zijn lichaam helemaal vol met snij-, bijt- en brandwonden en blauwe plekken.