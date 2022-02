Vlaanderen komt niet terug op beslissing om Herk-de-Stad niet te erkennen als rampgebied

De burgemeester van Herk-de-Stad Bert Moyaers (Vooruit) is teleurgesteld in de Vlaamse regering. "Men komt altijd maar terug op die ene kunstmatige bres in de Gete, maar de meeste schade werd veroorzaakt door een natuurlijke bres in de Demer. Dus we gaan nu bekijken of we die beslissing niet op een of andere manier kunnen aanvechten. In verband met de schade aan de fruitplantages door de kunstmatige bres hebben we al een brief geschreven naar federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). "