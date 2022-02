Vrachtwagen rijdt zich vast ter hoogte  van spooroverweg; treinverkeer ligt even stil

Rond negen uur reed een vrachtwagen zich vast in de Hambosstraat in Wijgmaal bij Leuven. “De vrachtwagenchauffeur reed met een trekker-oplegger, dus een erg lange vrachtwagen. Nochtans geldt in die straat een lengtebeperking van 10 meter”, zegt Mathieu Caudron van de Leuvense politie. “Aan de overweg ligt er ook een heel scherpe bocht, die de chauffeur niet in één keer kon nemen. Hij is op de overweg beginnen manoeuvreren maar tijdens zijn manoeuvres ging de overweg dicht.”

De chauffeur wou dan snel weer achteruit rijden om de overweg te verlaten. “Doordat hij zich wou haasten is hij met de linkerachterkant van zijn vrachtwagen van een schuine graskant gegleden. De vrachtwagen is niet gekanteld, maar stond wel zodanig vast dat hij niet op eigen kracht de plek kon verlaten. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, en de vrachtwagen werd ook niet aangereden door de trein.”