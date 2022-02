Week van de laatste kans voor Rusland en Oekraïne? "Diplomatiek proces eindelijk op het niveau waar het hoort te zijn"

Ten slotte zet Macron volop in op het Minsk-akkoord, een stappenplan dat het conflict in Oost-Oekraïne moet de-escaleren. Dat duurt al sinds 2014, waarbij zeker 14.000 doden zijn gevallen. “Het Minsk-akkoord is tot nu toe een dode letter gebleven, maar Macron wil het terug tot leven brengen”, weet Balliauw. “Hij wil Oekraïne ervan overtuigen om het verdrag te implementeren.” Meteen de reden waarom Macron momenteel in Kiev is, waar vermoedelijk gesprekken met president Volodymyr Zelensky plaatsvinden.