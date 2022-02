VS recupeert voor 3,6 miljard dollar aan gestolen bitcoins

De cryptomunten waren in augustus 2016 gestolen toen het virtueel uitwisselingsplatform Bitfinex was gehackt. De politie is er nu in geslaagd in New York een stel op te pakken in verband met die diefstal.

De 34-jarige Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan (31) zouden geprobeerd hebben om de gestolen bitcoins "via een doolhof van transacties" wit te wassen.