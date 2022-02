Yordi ook voor 2023 enige kandidaat Prins Carnaval in Aalst: "Dat betekent niet dat de buit binnen is"

Wie al eens promotie gevoerd heeft om Prins Carnaval te worden, weet dat daar veel tijd, geld en engagement kan inkruipen. Maar dat zal Yordi nu wel wat beperken: "Ook als is het niet verplicht, het is de traditie, en inspanningen worden wel geapprecieerd. Het is natuurlijk ook plezant. Maar ik ga niet meer naar alle activiteiten van alle carnavalsgroepen. Eén bezoek per groep moet voldoende zijn, én is ook nodig. Het een waardering en dankbaarheid voor het vele werk van de carnavalsgroepen. Want zij màken de stoet natuurlijk hé. Hoeveel geld je in zo'n promocampagne steekt, dat kies je uiteindelijk zelf. "