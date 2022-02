Zottenkot, tchin tchin, birdnesting: zo vinden nieuwe woorden hun weg naar het Nederlands

"Dat gebeurt vooral als er situaties komen waarin we nieuwe handelingen en voorwerpen moeten benoemen", vertelt ze. "De coronacrisis is zo'n goed voorbeeld. Een nieuwe ziekte moet een naam krijgen, tijdens die ziekte gaan we plots in lockdown, wat ook een nieuw woord is, en op die manier komen er steeds nieuwe woorden bij."



Aan de hand van die nieuwe begrippen kunnen we ook zien hoe de pandemie verliep: we spraken vooral over "coronakilo's" en "coronakapsels" in het begin van de pandemie, toen we met z'n allen thuis zaten en de kappers nog dicht waren. "Wat later kwamen de vaccins en kregen we "vaccinvoorstekers of "prikvertikkers", daarna de "booster", ..."