37 borstbeelden van belangrijke historische figuren keren terug naar de Gentse boekentoren

De collectie bestaat uit 63 voorwerpen in totaal. De kunstwerken zijn vermoedelijk vanaf de 19e eeuw in het bezit gekomen van de Gentse universiteit. De beelden worden met een speciaal transport van het Erfgoeddepot naar de boekentoren gebracht. "Een firma die gespecialiseerd is in kunsttransport heeft de bustes ingepakt in kisten en geplaatst op paletten. Dat gebeurt op de juiste manier omdat het om delicate voorwerpen gaat", zegt Derieuw nog.