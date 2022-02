Verschillende discotheken en danscafés openen (toch) de deuren vanaf vrijdag 18 februari

De uitgaanssector is de aanhoudende onduidelijkheid, het gebrek aan een heropeningsdatum en voldoende financiële ondersteuning sinds november meer dan beu. Er is volgens de sector voldoende wetenschappelijk bewijs dat een terugkeer naar het oude leven mogelijk is.



Bovendien mogen in maart opnieuw festivals en evenementen in openlucht doorgaan, en dus vindt de uitgaanssector een volledige heropstart niet meer dan eerlijk. Er wordt ook gewezen naar het buitenland waar in Europese landen al een heropening is geweest.