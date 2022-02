Salah Abdeslam op proces over aanslagen in Parijs: "Ik heb niemand gedood en niemand verwond"

Zijn verhoor, in een overvolle rechtszaal, zal twee dagen duren. Hij zal alleen worden ondervraagd over de periode voor september 2015. De rechtbank zal zich concentreren op de radicalisering van Abdeslam, die de reputatie had een "feestbeest" te zijn, verzot op casino's en nachtclubs. Hij zal ook worden ondervraagd over het verblijf in Syrië van zijn broer Brahim - die daarna veel doden zou maken op terrassen in Parijs - begin 2015, en zijn vriend Abdelhamid Abaaoud, die de coördinator was van de aanslagen. De rechtbank zal tevens proberen een licht te werpen op een mysterieuze reis naar Griekenland die Abdeslam de zomer daarop maakte met een van zijn medeverdachten.