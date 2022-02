Alle bewoners van wzc De Maaspoorte in Maaseik zitten op hun kamer door corona-uitbraak

"De besmette bewoners en personeelsleden zijn gelukkig niet erg ziek", is te horen in het woonzorgcentrum. In samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid is beslist om alle 116 bewoners in quarantaine te plaatsen op hun kamer. "Ze mogen wel nog bezoek ontvangen, maar er zijn geen gemeenschappelijke activiteiten en ook het eten wordt op de kamer gebracht."

Na 7 dagen worden alle bewoners opnieuw getest, en wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.