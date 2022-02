Alles in het werk om Carlo te laten bekennen: hoe kan de politie beter omgaan met kwetsbare verdachten?

Let wel, de feiten dateren uit een periode dat de zogenoemde "Salduz-wet" nog niet van toepassing was. Anno 2022 is er door die wet bijstand voorzien van een advocaat. Dat is in elk geval een grote stap vooruit. Er wordt in de opleidingen van de politie ook meer werk gemaakt van het verhoor van kwetsbare personen. Ook dat is een goede zaak. Want mensen zijn blijkbaar in staat om bekentenissen af te leggen over vreselijke zaken. Maar men moet beseffen dat iemand een vreselijk delict ook ten onrechte kan bekennen.