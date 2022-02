Antwerps café moet 2 maanden dicht wegens drugshandel: "Man zat coke te snuiven op de toiletten"

Het is de niet de eerste keer dat er in het café in de Statiestraat in Antwerpen dingen gebeuren die het daglicht schuwen. Recentelijk betrapte de politie een drugsdealer in de buurt van het café. Toen de politie daarop het café controleerde, troffen ze er een man aan die coke aan het snuiven was op het toilet. De man zei dat hij de drugs in het café had gekregen.