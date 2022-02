Betrokkenen bij cocaïnewasserij in Arendonk veroordeeld tot 10 jaar cel

Op 25 maart 2021 werd in Nederland een wagen met 100 kilo cocaïne onderschept. De bestuurder had foto’s van de wasserij op zijn gsm staan. Met die informatie viel de politie één dag later binnen in een loods achter een woning aan de Huiskens in Arendonk.

De cocaïne zat verstopt in shampooflessen, kledij of levensmiddelen. In die loods werd de cocaïne uit de goederen gewassen en vervolgens terug tot blokken geperst. De politie trof 360 geperste blokken van 1 kilo aan in de wasserij in Arendonk, goed voor een straatwaarde van zo’n 8 miljoen euro.

In totaal werden er 14 beklaagden opgepakt, waaronder 8 Colombianen die als “wassers” werkten. De spilfiguur, een man uit Mol, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar. Daarbovenop heeft de rechtbank hem ook een verbeurdverklaring opgelegd van 1 miljoen euro. De overige beklaagden zijn veroordeeld tot celstraffen van 3 tot 6 jaar.