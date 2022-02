Bewoners ingestort gebouw in Turnhout krijgen (foutief) gepeperde "rekening" voor ruimen van hun spullen 

Enkele inwoners van het gebouw in Turnhout, dat op oudejaarsavond na een explosie instortte, schrokken zich een ongeluk toen ze een gepeperde rekening in de bus kregen van de verhuisfirma die hun inboedel - of wat er nog van overbleef - uit het puin was gaan halen. Dat gebeurde op vraag van de woonmaatschappij De Ark. Die wilde dat de verhuisfirma de spullen in alle veiligheid zou weghalen.