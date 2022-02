Uitslaande brand in Essen: bewoonster (62) op tijd buiten, woning volledig verloren

De brandweer werd opgeroepen voor de brand om 7.15 uur. "Gelukkig is de vrouw die nog thuis was zelf naar buiten kunnen gaan", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt. Haar man was al aan het werk gegaan bij een bakker in de buurt. "De hond was wel even vermist, maar is ook teruggevonden. Onze ambulancedienst is met de slachtoffers naar de buren gegaan. Ook de dienst slachtofferhulp van de politie komt nog."

"Het is wel een uitslaande brand, dus de woning zal volledig verloren zijn", zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. "Samen met de gemeente zullen we dus opvang zoeken voor de bewoners, als zij die zelf niet vinden."