Tervuursesteenweg in Leuven krijgt bredere voetpaden: "Willen verkeersremmend effect creëren"

"Het was een moeilijke puzzel, want de ruimte is maar beperkt op die steenweg", geeft schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) toe. "De bussen van De Lijn moeten elkaar nog steeds op een veilige manier kunnen kruisen. En de handelaars en bewoners hebben ons ook gevraagd om de parkeerplaatsen te behouden, want niet veel mensen hebben daar een eigen garage." Uiteindelijk ging het Agentschap Wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor de steenweg, akkoord met het voorstel om de rijbaan te versmallen.