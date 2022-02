Brusselse en Waalse jongeren kunnen voor booster naar Vlaanderen, maar meerdere vaccinatiecentra zien dat niet zitten

"Het is niet dat we die jongeren niet willen helpen, maar het kan niet zijn dat wij de vaccinatiedata die we voorzien hebben voor de jongeren op ons grondgebied moeten opschuiven, of dat we hen naar huis moeten sturen omdat er niet genoeg vaccins zijn", aldus Holemans.

Of bijbestellen van vaccins een optie is, om bijvoorbeeld over enkele dagen of weken ook de Brusselse jongeren erbij te nemen, moet Holemans nog bestuderen. "Hoe dan ook is de beslissing weer heel laat gevallen. Het gaat over beschikbare vaccins, maar ook over het vinden van personeel dat de prikken kan zetten voor al die extra jongeren", aldus de burgemeester van Zaventem.