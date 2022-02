Dakbrandje in Brasschaat

Rond 13.15 uur is er brand ontstaan aan het dak van een rijwoning op Hoge Kaart in Brasschaat. Door de warmte, vatte ook het dak van de buren vuur. De schade aan het dak is beperkt gebleven tot enkele vierkante meters rond de schouw.



De brandweer had het vuur snel onder controle; de woning heeft verder geen schade. Niemand raakte gewond. De brandweer zal het dak nog dichtleggen met een zeil. Door de brandweerinterventie is de straat volledig versperd.