Brouwerij De Hoorn koopt de Manhattan, iconische vroegere discotheek en "Thuis"-studio in Leuven

Vorig jaar beslisten de eigenaars van De Hoorn om een aantal gebouwen in de omgeving van de Sluisstraat en het Sluispark, waar de brouwerij gevestigd is, te herbestemmen tot "bruisende trekpleisters, die steden een hart en een ziel geven." Zo werd er al een overeenkomst afgesloten om de Asiatsite in Vilvoorde te herbestemmen. Die site is een voormalig militair domein, waar sinds enkele jaren het alternatieve kunst- en muziekfestial Horst plaatsvindt.

"De aankoop van de Manhattan past volledig in deze strategie", zegt Pieter Goiris, bestuurder van De Hoorn. "De Manhattan is een legendarisch gebouw met vele even legendarische muzikale verhalen. Leuven en de Vaartkom zijn in volle ontwikkeling. Een gebouw als de Manhattan zal een hotspot in de stad worden."

De komende maanden zal nog worden bekeken hoe het terrein van de Manhattan kan uitgroeien tot een levendige creatieve werk- en ontmoetingsplek. De plannen zullen dus nog verder worden uitgetekend, maar de opnames van "Thuis" zouden er de komende jaren alvast nog kunnen blijven doorgaan.