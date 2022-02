Dosko Sint-Kruis is nog maar vierde West-Vlaamse sportclub die in traject stapt om alcoholproblemen te voorkomen

Sportivos is een initiatief van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, in samenwerking met de universiteit van Brussel. Daarmee willen ze mensen in de sportclubs sensibiliseren over hun alcohol of drugsgebruik. Ellen Coghe: "We stelden vast dat mensen die lid zijn van een sportclub, meer alcohol drinken dan niet-sporters."

In heel Vlaanderen zijn er een 60-tal sportverenigingen die meewerken aan Sportivos maar er in West-Vlaanderen zijn er nog maar 4 sportclubs die meedoen. Is er een grotere drinkcultuur in de West-Vlaamse sportclubs dan elders? Ellen Coghe: "Dat weet ik niet. Het is wel zo dat ons project beter bekend is in andere regio's. Ik vind dan ook dat de West-Vlaamse steden en gemeenten ons initiatief meer moeten promoten bij hun sportclubs."