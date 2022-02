Facebook blokkeert Ternatse dopjesactie: "Wanhoop nabij"

Ann Asselman van de dopjesactie in Ternat is er het hart van in. "Het is een ramp. Via de Facebook-pagina kunnen we heel veel mensen bereiken, informatie delen en oproepen lanceren. Die worden ook veel gedeeld. Dus zo bereiken we niet alleen onze 5.000 volgers maar ook nog eens hun vrienden. We zouden normaal nu onze paasactie voorstellen, maar dat gaat niet omdat Facebook onze pagina heeft geblokkeerd. We proberen nu iemand die bij Facebook werkt te vinden, maar dat is een instantie die je zeer moeilijk kan bereiken", zucht Asselman.



