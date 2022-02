14 beklaagden wél schuldig aan gesjoemel bij roulette in casino Middelkerke, toch krijgen ze geen straf

De manager van het casino in Middelkerke merkte in april 2015 vreemde zaken op in de boekhouding. Hoewel het casino minstens evenveel bezoekers over de vloer kreeg, bleken de inkomsten toch stelselmatig te dalen. De manager besliste de camerabeelden van de speelzaal te bekijken. Er hingen boven elke speeltafel een camera om gesjoemel te voorkomen. Op de beelden viel op dat 4 croupiers dikwijls dezelfde klanten aan hun roulettetafel hadden. Ze speelden onder één hoedje om het casino op te lichten. Dat gebeurde onder meer met afgesproken gebaren. De valsspelers verdeelden de winsten onder elkaar.