Genk koopt bouwgrond in Stalenstraat: Om te voorkomen dat er nog gebouwd kan worden

Het perceel ligt vlakbij de voormalige site van Electrabel in Waterschei. Maar de stad wil er zelf niets bouwen, integendeel. "We vinden dat er in de buurt van de Verbindingslaan al te veel huizen zijn", legt schepen van Ruimtelijk ordening Toon Vandeurzen (CD&V) uit. "En er is te weinig openbare ruimte. Dus we willen nu samen met de buurt bekijken waar ze nood aan hebben. Dat kan een pleintje met wat groen zijn, speeltoestellen voor kinderen of parkeerplaatsen voor de buurtbewoners."