Genk sloopt enkele verwaarloosde huizen op de André Dumontlaan: "Voor mooi uitzicht op Stiemerbeekvallei"

Twee huizen uit de rij blijven staan. "Een van de huizen richten we in als Stiemerhub. Hier zal je alle werkzaamheden in de Stiemervallei van op de eerste rij kunnen volgen", gaat Vandeurzen verder. "Maar hier komt ook een plantenasiel, de tuinrangers krijgen hier een stek en hier zullen duurzame kinderfeestjes georganiseerd worden."

Op termijn komen er ook nieuwe woningen. "Dit gebied wordt binnen 2 à 3 jaar in de markt gezet. We streven ernaar om hier een duurzame woonontwikkeling te laten verrijzen, in connectie met de vallei."