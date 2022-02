Stad Genk start project om Bulgaarse Turken op te sporen en te begeleiden: "Hun leefsituatie is problematisch" 

"Door twee contactpersonen in te schakelen die Bulgaars maar ook Turks spreken, hopen we makkelijker in contact te komen met die groep mensen", gaat schepen Cucchiara verder. "Een van hen zal focussen op veiligheid en wonen, want vaak wonen die mensen in panden van huisjesmelkers. Een tweede contactpersoon zal focussen op sociale overlast. En omdat het om een probleem met zoveel aspecten gaat, huisvesting, onderwijs, taal, integratie, ... worden er ook heel veel diensten bij het project betrokken. We gaan daarom ook iemand de opdracht geven om alles te coördineren en op elkaar af te stemmen."