Studio 100 valt uit de boot voor radiofrequentie: "We zijn immens ontgoocheld, het is een conservatieve keuze"

"Helaas. Ik wil de drie bestaande frequenties feliciteren en ze doen dat ook goed, laat me duidelijk zijn", zegt Bourlon in een livegesprek aan onze redactie. "Het had voor ons een bijzonder mooie onderneming extra geweest waar we hard in geloofden en we hadden met partners fantastische dingen kunnen opzetten. Iemand anders toelaten had een verrijking kunnen zijn."



Bourlon lijkt eraan te twijfelen of je een bestaande zender wel tegenover een project dat in de steigers staat, kan beoordelen. "Het is een conservatieve keuze", vindt Bourlon. Hij verwijst daarbij naar minister Dalle die zelf het radiolandschap graag had "gedynamiseerd".



Kan zender Spring eventueel een leven leiden via DAB+? Bourlon ziet dat niet op korte termijn gebeuren: "Nee, dat is niet leefbaar en vandaag voor ons geen plan."