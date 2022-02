Studio 100-baas Hans Bourlon over radioplannen met Spring: "We willen een talkradio met een eigen nieuwsdienst"

Bourlon zegt dat er nog iets ontbreekt in het huidige radiolandschap. Dus heeft Studio 100 een dossier ingediend om een plekje te veroveren op de FM-band.



Spring zal een zender worden voor volwassenen, herhaalt hij. Een radiozender waar er vooral plaats zal zijn voor gesprekken, niet zozeer een muzikale zender. "We willen een talkradio waarop er voor 50% gepraat zal worden, zoals je in Wallonië La Une en Bel RTL hebt. Wij denken dat we dat kunnen invullen. We zijn daar ambitieus in", stelt Bourlon vastberaden. Meer nog: "Het landschap mag gedynamiseerd worden", volgens hem.