Helft van gecontroleerde horecazaken betrapt op zwartwerk

Vorig jaar werd exact 53 procent van de gecontroleerde horecazaken betrapt op zwartwerk. Het aantal betrapte zaken ligt zelfs hoger dan voor de invoering van de witte kassa.

De witte kassa en de flexi-jobs werden ingevoerd om het zwartwerk in de horeca aan te pakken. De voorbije jaren bleef het aantal inbreuken in de horeca nog echter hoog. In 2021 liep bij controles dus 53 procent van de zaken tegen de lamp. In 2015, voor de invoering van de witte kassa en flexi-jobs, werd iets minder dan de helft betrapt. In 2020 ging het om 55 procent, in 2019 om 51 procent en 2019 om 43 procent, blijkt nog uit de cijfers van SIOD.

De dienst erkent dat de inbreukpercentages in de horecasector nog steeds vrij hoog zijn. "Wel is het zo dat de controles, onder meer door het gebruik van datamatching en datamining, veel gerichter gebeuren dan vroeger, waardoor de pakkans in de voorbije jaren is gestegen", verklaart woordvoerder Lore Smeets. "Er worden niet meer controles, maar wel efficiëntere controles uitgevoerd door de sociale inspectiediensten."