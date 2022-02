Hoofdsponsor van AA Gent reageert op geweld van speler tegen vrouw: "Strookt niet met onze normen en waarden"

Een van die partners is VDK, hoofdsponsor van AA Gent. "We waren helemaal niet opgezet met de feiten en drongen aan op een stellingname van de club", zegt CEO Leen Van den Neste. "Dit bracht ons bovendien erg in verlegenheid, want zowel personeel als klanten als de Raad van Bestuur spraken ons erop aan. Wat daar gebeurd is, strookt niet met onze normen en waarden." Van den Neste beseft dat het lang geduurd heeft voor de club heeft gecommuniceerd. "Het belangrijkste is dat ze hebben gereageerd."