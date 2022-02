Hoogspanningslijn tussen Kinrooi en Zandhoven krijgt nieuwe kabels, om meer elektriciteit te kunnen vervoeren

Elia is in 2021 gestart met de werkzaamheden. "We hebben al een eerste deel van de hoogspanningslijn aangepakt in Noord-Limburg en Meerhout en Balen", vertelt Pieter Verlaak. "Daar gingen maar aan een zijde van de masten kabels, daar zijn aan de andere zijde al nieuwe kabels toegevoegd. Dat zijn kabels van het nieuwe type, die kunnen meer elektricteit vervoeren." Het gaat om een strategische belangrijke lijn omdat er zo elektriciteit kan geïmporteerd of geëxporteerd worden naar Nederland.