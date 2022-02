IN BEELD: Het verhaal van het "Poppenhospitaal" in Gentbrugge

Luc Vanborm is de achterkleinzoon van de eerste "poppendokter". Die richtte het "hospitaal" op in 1895 in Gentbrugge. Zijn zoon, de grootvader van Vanborm, werd in 1896 geboren en zette de zaak later verder met de assistentie van zijn echtgenote. "Hij ging tot zijn 11 jaar naar school, vocht mee in de Eerste Wereldoorlog, werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog op het Arsenaal in Gentbrugge en vulde daarna zijn dagen met het herstellen van fietsen, het maken van muziekbanden en poppen", vertelt Luc tijdens zijn getuigenis aan het Industriemuseum.