Kan "finlandisering" een diplomatieke uitweg zijn uit de crisis rond Oekraïne?

Zo simpel is dat echter niet. Na de bezetting van de Krim en indirect ook het Donbasbekken in Oost-Oekraïne gelooft wellicht geen enkele Oekraïner nog in beloften vanuit Moskou of garanties van het Westen. Velen in Kiev herinneren zich hoe het land begin de jaren 90 kernwapens uit de Sovjettijd heeft laten ontmantelen in ruil voor Russische beloftes. Of die kernwapens de Russen hadden weerhouden in 2014 zullen we nooit weten. (Lees verder onder de kaart).