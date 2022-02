Kasteel in Lievegem onbewoonbaar na zware brand

Het vuur kon zich in een mum van tijd verspreiden. Toen de brandweer aankwam, stond het dak volledig in lichterlaaie. De pompiers konden niet verhinderen dat het volledige woongedeelte in vlammen op ging. Daarnaast is er heel wat rook- en waterschade. "We konden het linkse gedeelte van het gebouw vrijwaren, waar de burelen zich bevinden." De brand ontstond in de schoorsteen. De bewoners zullen tijdelijk elders moeten verblijven.