Ninoofse kerkfabriek verkoopt eigendommen om te investeren in sociale woningen

Net als in andere Vlaamse steden en gemeenten, is er ook in Ninove een groot tekort aan sociale woningen, want momenteel staan er 400 kandidaten op de wachtlijst. De kerkfabrieken van de parochies in Ninove willen daarom oude gebouwen en landbouwgronden verkopen, met de opbrengst bouwen ze 8 nieuwe appartementen, die verhuurd zullen worden als sociale woning.

"De voorbije 200 jaar is er heel wat patrimonium bijgekomen, waaronder veel gebouwen die nu uitgeleefd zijn", vertelt pastoor Alexander Vandaele. "We verhuren die gebouwen nu, maar ze zijn gewoonweg te duur om te onderhouden. Dat ligt onder meer aan hoge energiefacturen en verzekeringen. Daarom hebben we beslist om een deel van dat verouderde patrimonium te verkopen, en de opbrengst ervan te investeren in vastgoed."