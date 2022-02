Een nieuwe mijlpaal in kernfusie-onderzoek, maar wanneer levert een kernfusiereactor ook elektriciteit aan het net?

"Er is geen radioactief afvalproduct", legt Ongena uit. "Er komt wel helium vrij, maar dat is niet radioactief, reageert niet chemisch in de atmosfeer en is geen broeikas waardoor het niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Het is ook veiliger. Een ongeval zoals Tsjernobyl is onmogelijk, omdat de techniek niet gebaseerd is op een kettingreactie die uit controle kan raken."

Bij kernfusie ontstaat geen radioactief kernafval: