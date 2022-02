KluisKaravan moet mentaal welzijn van jongeren in Kluisbergen versterken: "Maak kwetsbaarheid bespreekbaar"

De KluisKaravan is een caravan die in samenspraak met de jongeren zowel aan de binnenkant als de buitenkant volledig gerestaureerd en heringericht is. “De caravan zal dienst doen als mobiele ontmoetingsplaats waar jongeren terecht kunnen voor een babbel, een luisterend oor en leuke en laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten” zegt Jamie van Heesch, welzijnswerker en trekker van dit project. “Als jongeren zich, om een of andere reden, niet goed in hun vel voelen, is het belangrijk dat ze daarover kunnen praten. We willen hierbij alle mogelijke drempels wegwerken. Daarom gaan we naar de jongeren toe."

De caravan gaat naar de plekken waar jongeren samenkomen: bij de jeugdverenigingen, op speelpleintjes of in wijken. "We bieden leuke vrijetijdsactiviteiten aan om de drempel nog te verlagen", vertelt van Heesch.