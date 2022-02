Kruisem daagt inwoners uit om voor Valentijn sportparcours in vorm van hartje af te leggen

Voor de gemeente Kruisem is Valentijn meer dan een dag waarop geliefden elkaar in de bloemetjes zetten (en ondernemers die daar geld mee verdienen gouden zaken doen). De gemeente grijpt de dag aan om de inwoners uit te dagen om aan het bewegen te slaan. Bedoeling is dat ze sporten, te voet of met de fiets of step, en het parcours dat ze daarbij afleggen ook in kaart brengen via de populaire Strava-app.