Laatste watertoren van Ieper te koop: "Wel niet zeker of je er een woning van mag maken"

De watertoren aan de Dikkebusseweg is een gebouw uit 1921, maar is in vrij goede staat. Hij werd gebruikt om water uit de Dikkebusvijver tot bij de Ieperse gezinnen te krijgen, maar is al jaren buiten gebruik. De Watergroep, die eigenaar is, wil het gebouw nu verkopen. Elk bod van minstens 75.000 euro zal aanvaard worden. Van zodra er meerdere kandidaten zijn, zal er een openbare verkoop worden gehouden, in een café in het Ieperse dorp Dikkebus.