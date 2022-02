Open VLD-voorzitter na commotie e-commerce: "Hoop dat Dermagne (PS) zich out als minister van werk en niet werkloosheid"

"Er ligt in de regering al een akkoord over e-commerce en wat we gaan doen", stelt Open VLD-voorzitter Lachaert. "We hebben een pallet van 30 maatregelen die we tijdens de begrotingsronde van vorig jaar afgesproken hebben om mensen echt te activeren."

Toch moeten een aantal cruciale punten - bijvoorbeeld over nachtwerk - nog afgeklopt worden. Dat PS-voorzitter Magnette begin deze week forse uitspraken deed over e-commerce (die hij later evenwel nuanceerde) deed het vertrouwen geen goed. "Af en toe worden er van buiten de regering heel straffe uitspraken gedaan over zaken die op de regeringstafel liggen. Dat maakt het moeilijker aan tafel. Dat gebeurde hier gisteren. Gelukkig wordt het vandaag rechtgezet", zei Lachaert daar gisteravond over in "Terzake".

Lachaert heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat er op de kern van de federale regering vrijdag wel degelijk een definitief akkoord kan gevonden worden over de hervorming van de arbeidsmarkt. "Want eigenlijk is het akkoord gesloten bij de begroting. Ik roep iedereen op om akkoorden te respecteren." Hij richt zich daarvoor tot PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne: "Ik hoop dat hij zich echt out als minister van werk en niet als minister van werkloosheid".