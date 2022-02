Gezochte "Most Wanted"-crimineel na vlucht van 10 jaar eindelijk veroordeeld

In Gent boog de rechtbank zich nu over de moordpoging uit 2007. Volgens de rechter had De Cock Van Delwijnen wel degelijk de intentie om zijn slachtoffer te doden. "Maar er is geen sprake van voorbedachtheid", motiveert de rechter. Daardoor is er geen sprake van poging moord, maar wel van poging tot doodslag. Hierdoor moet hij niet 15 jaar naar de cel, zoals de rechtbank elf jaar geleden had uitgesproken, maar slechts zes jaar.