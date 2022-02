Nachtburgemeester wil extra dag Gentse Feesten als compensatie voor afgelaste edities

Het Gentse café Trefpunt wil een extra dag toevoegen aan de Gentse Feesten van 2022, als compensatie voor de afgelaste edities van 2020 en 2021. Dat zegt nachtburgemeester Edmond Cocquyt. Hij hing vorige week nog een spandoek op de gevel van Trefpunt om de eerste post-corona editie van de feesten aan te kondigen. Of die ook effectief doorgaan, is nog altijd niet duidelijk. Het stadsbestuur hoopt in april de knoop door te hakken.